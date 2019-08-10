На Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии

Боевики на Донбассе с начала суток в субботу, 11 августа, четыре раза нарушили режим прекращения огня, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что в течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Противник обстреливал позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций Объединенных сил - вблизи Пищевика и Гнутово из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела в районе Светлодарска и Луганского из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Напомним, боевики на Донбассе продолжают нарушать режим тишины, обстреливая позиции украинских войск из гранатометов.