На Донбассе погиб украинский военный, трое - получили ранения

На Донбассе 27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки погиб украинский военный, еще трое - получили ранения.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

Боевики применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь вблизи Верхнеторецкого, Широкино, Водяного, Авдеевки, Гранитного и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли вблизи Светлодарска, Крымского, Орехово и Новотошковского.

"К сожалению, минувшие сутки Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым защитникам желает скорейшего выздоровления", - отметили в штабе ООС

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Мироновский. Потерь среди украинских воинов нет.

Напомним, в течение 26 июня оккупационные войска девять раз обстреляли украинские позиции, ранения получил один военный.

На Донбассе от начала 2020 года под обстрелами боевиков погибли 18 украинских военнослужащих, ранения получили 125 воинов.

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