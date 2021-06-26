На Донбассе погиб украинский военный. Стало известно его имя

Старший водитель мотопехотной роты погиб 26 июня 2021 года.

Военный был родом из г. Кривой Рог Днепропетровской области. Служил в бригаде с июня 2019 года.

Командование бригады и весь личный состав выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины.

Фото: погибший на Донбассе военный (фото facebook.com/58OMPBr)