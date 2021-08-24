На Донбассе погиб украинский военный, еще один был ранен
Фото: на Донбассе потери среди ВСУ (president.gov.ua)
Боевики на Донбассе в День независимости Украины обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрела один украинский военный погиб, а еще один - получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическая группировка "Восток".
Раненого военнослужащего эвакуировали в лечебное учреждение, где ему оказывают помощь. Его состояние сейчас удовлетворительное.
О нарушении режима прекращения огня пророссийскими боевиками украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ.
"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в ОТГ "Восток",
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе зафиксировали пролет вражеского беспилотника через линию разграничения.