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На Донбассе погиб украинский военный, еще один был ранен

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Донбасс, Вторник 24 августа 2021 22:25
На Донбассе погиб украинский военный, еще один был ранен Фото: на Донбассе потери среди ВСУ (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Боевики на Донбассе в День независимости Украины обстреляли позиции Объединенных сил. В результате обстрела один украинский военный погиб, а еще один - получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическая группировка "Восток".

Раненого военнослужащего эвакуировали в лечебное учреждение, где ему оказывают помощь. Его состояние сейчас удовлетворительное.

О нарушении режима прекращения огня пророссийскими боевиками украинская сторона уже сообщила представителям ОБСЕ.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в ОТГ "Восток",

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе зафиксировали пролет вражеского беспилотника через линию разграничения.

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Вооруженные силы Украины Донбасс Боевики на Донбассе
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