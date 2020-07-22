На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение

На Донбассе 21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще один воин получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики обстреляли позиции ВСУ из 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения. Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь неподалеку от Новотошковского, Крымского и Хутора Вольного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли по защитникам Гнутово, Павлополя, Лебединского и Водяного.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции из 120 мм минометов возле Майорска.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты вели огонь по защитникам Марьинки и Лебединского.

По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Напомним, 20 июля на Донбассе за сутки погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Также сообщалось, что 19 июля на Донбассе боевики также 17 раз нарушили режим "тишины".