На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение

На Донбассе 20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов:

недалеко от населенного пункта Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Марьинкой - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Новотроицкого - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия

Пять вражеских обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

три раза недалеко от населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем

"Вчера, 20 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сообщили в штабе ООС.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Напомним, 19 января в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный. Противник 11 раз нарушил режим прекращения огня, применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометов.

Кроме того, 18 января в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный и 10 получили ранения.