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На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения

Новости » Происшествия     14.12.2019 - 18:22
На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

В течение текущих суток, 14 декабря, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял украинские подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Зафиксировано также огневую активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили три обстрела позиций Объединенных сил, а именно у Песков, неподалеку Авдеевки и вблизи Павлополя.

Два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Новолуганского и у Зайцевого.

"Сегодня, 14 декабря, в результате коварных обстрелов противником погиб военнослужащий Объединенных сил, еще один наш защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщали, что боевики на Донбассе препятствуют работе СММ ОБСЕ. Российские наемники задерживают наблюдателей на блокпостах и не пропускают на оккупированную территорию, в том числе на участки разведения.

Кроме того, 13 декабря в результате обстрелов боевиков один из военнослужащих Объединенных сил был травмирован. Вчера оккупанты десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения ООС на Донбассе.

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