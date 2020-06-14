На Донбассе погиб украинский военный, двое получили ранения

На Донбассе 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще двое - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для осуществления мер по отпору и сдерживание вооруженной агрессии украинские воины ловко задействовали дежурные огневые средства и заставили врага прекратить свою преступную активность", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Луганского, Крымского, Попасной, Троицкого, Пищевика, Новозвановки и Катериновки.

Свою артиллерию оккупанты разместили непосредственно в Калининском, что на восточной окраине Горловки, рядом с домами мирных жителей.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли опорные пункты украинских военных неподалеку Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. Еще двое военнослужащих получили ранения", - сообщили в штабе ООС.

По данным разведки, 13 июня украинские воины уничтожили троих и ранили по меньшей мере двух боевиков.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" трижды обстреляли из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления неподалеку населенного пункта Луганское.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

Напомним, 12 июня пророссийской боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил один украинский военнослужащий.

РБК-Украина писало, что боевики три дня подряд блокировали работу КПВВ на Донбассе.