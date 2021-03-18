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На Донбассе погиб украинский военный

Новина українською → Пивденное, Четверг 18 марта 2021 16:04
На Донбассе погиб украинский военный Фото: украинский военный (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе сегодня, 18 марта, смертельно ранили украинского военного. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Пивденное.

Об этом сообщило ОТУ "Север" на странице в Facebook.

Оккупанты обстреляли украинские позиции из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению спасти жизнь не удалось", - рассказали в ОТУ.

О действиях пророссийских боевиков уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

Напомним, вчера оккупанты 9 раз нарушали перемирие на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, недавно пророссийские боевики вновь препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ. Оккупанты заглушили беспилотник наблюдателей, когда он совершал пролет вблизи линии разграничения.

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