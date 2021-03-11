На Донбассе погиб украинский военный

Вечером 10 марта вооруженные формирования РФ осуществили обстрел украинских позиций из стрелкового оружия неподалеку населенного пункта Старогнатовка. Вследствие вражеского нападения погиб украинский военный.
Военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Ему оперативно была оказана медицинская помощь, но спасти его жизнь не удалось.
"Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Восток" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
10 марта вооруженные формирования Российской Федерации, игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, осуществляли обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Так, с начала суток боевики четыре раза нарушали режим прекращения огня.
За минувшие сутки, 9 марта, боевики 21 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Украинские военные применяли ответный огонь, потерь среди военнослужащих нет.