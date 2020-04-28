На Донбассе погиб украинский военный

Во вторник, 28 апреля, в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков в Луганской области погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики из района жилых кварталов Голубовского применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вел огонь по нашим защитникам из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку от участка разведение сил и средств №2 "Золотое".

"К сожалению, в результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение не совместимое с жизнью", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики девять раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела ранения получили двое украинских военных.

Кроме того, по данным Главного управления разведки Министерства обороны, боевики готовят провокацию обострения ситуации на Донбассе в период майских праздников.

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