На Донбассе погиб украинский военный

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб военнослужащий Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Обстрелы велись возле Павлополя, Майорска, Шумов. Неподалеку Талаковки работал снайпер.

"Сегодня, 22 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что за прошедшие сутки, 21 января, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны не было. Это первые за последние четыре дня сутки без потерь среди украинских военных.

Напомним, 20 января вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.