На Донбассе погиб украинский военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики обстреляли позиции ООС пять раз, еще один военный получил ранения

На Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим тишины пять раз, в результате обстрелов один военнослужащий погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил вблизи Песков, Талаковки и Красногоровки. Боевики применили стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Также два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Украинских военных обстреляли неподалеку Крымского и Новолуганского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, боевики вблизи населенного пункта Хутор Вольный Луганской области из вооружения калибра 82 мм обстреляли жилые районы.