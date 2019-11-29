На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе в течение текущих суток, 29 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, один обстрел позиций ООС российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе Крымского. Тут боевики применили подствольные гранатометы, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по укреплениям Объединенных сил неподалеку Воляного и Широкино. Боевики обстреляли украинцев из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Напомним, в течение прошлых суток, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.