ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия     17.11.2019 - 07:13
На Донбассе погиб украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вчера на Донбассе работал снайпер

За прошедшие сутки, 16 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксировано также огневую активность вражеских снайперов.

В частности, обстрелы зафиксированы вблизи Старогнатовки, Гнутового, Невельского, Марьинки, Павлополя, Майорска, Луганского, Новолуганского и Попасной, Зайцевого, Крымского.

"Вчера, 16 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска обстрелы не осуществляли. Потерь со стороны военных ООС не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала два взрыва вблизи Петровского на Донбассе.

РБК-Украина писало, что СММ ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения на Донбассе За неделю на Донбассе ликвидировали более 10 боевиков
Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь