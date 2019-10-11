На Донбассе погиб украинский военный

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 10 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 20 обстрелов: девять раз недалеко от Водяного, вблизи Авдеевки, Пищевика, дважды возле Новотроицкого и Павлополя, вблизи Марьинки и Новоселовки Второй.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 5 обстрелов: около Крымского, вблизи Хутора Вольного, Луганского, Шумов и Катериновки.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня – в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - неподалеку Талаковки и вблизи Новотроицкого.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Напомним, на Донбассе 9 октября боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого.