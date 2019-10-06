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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Недвижимость    06.10.2019 - 20:17
На Донбассе погиб украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате 17 обстрелов еще один военнослужащий получил ранения

На Донбассе с начала 6 октября вследствие 17 обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили девять обстрелов позиций ООС возле Павлополя, Новотроицкого, Авдеевки, Богдановки и Новогнатовки. Против украинских военных тут применили автоматические гранатометы, стрелковое оружие, ручные противотанковые гранатометы, снайперское оружие, крупнокалиберные пулеметы, вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили восемь обстрелов украинских позиций вблизи Новотроицкого, Попасной, Золотого-4, Луганского, Зайцево. Боевики применили подствольные гранатометы, стрелковое оружие, станковые противотанковые гранатометы, минометы калибра 82-мм.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе в результате чего пострадали двое украинских военных.

На Донбассе боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня На Донбассе ранен украинский военный
Темы: Новости ООС
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