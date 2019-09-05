На Донбассе погиб украинский военный

В районе операции Объединенных сил на Донбассе 4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

"4 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов позиций объединенных сил: дважды недалеко от Водяного, вблизи Опытного, недалеко от Верхнеторецкого, вблизи Авдеевки, неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Майорска по направлению "Шахта 6-7", неподалеко от Шумов по направлению "Шахта 6-7", возле Южного направления "Шахта им.Гагарина", в районе Зайцево, недалеко от Хутора Вольного, вблизи Новгородского.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил - недалеко от Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил: в районе Зайцево и недалеку от Южного.

Напомним, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что количество жертв среди мирного населения на востоке Украины остается самым низким с начала конфликта.