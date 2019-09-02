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На Донбассе погиб украинский военный

Новости » Происшествия    02.09.2019 - 08:20
На Донбассе погиб украинский военный
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки 1 сентября и с начала 2 сентября на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что военнослужащий ООС погиб в результате обстрелов 2 сентября.

"2 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского обстрела один военнослужащий вооруженных сил Украины получил ранения несовместимое с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз обстреливали позиции ООС. Еще дважды противник нарушал режим прекращения огня 2 сентября. При этом использовали минометы, вооружение БПМ, гранатометы различных систем крупнокалиберные пулементы и стрелковое оружие.

Обстрелы совершались в вблизи Николаевки, Водяного, Новотроицкого, Луганского, Зацевого, Новолуганского, Свободного, Новотошковского.

Напомним, за 31 августа на Донбассе боевики 20 раз обстреливали позиции ООС. В результате обстрелов ранение получил украинский военный.

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