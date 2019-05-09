На Донбассе погиб украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, один оккупант уничтожен, пятеро ранены

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 8 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, четверо получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле села Павлополя, вблизи Марьинки, Богдановки, в районе населенного пункта Старогнатовка, вблизи села Лебединское и возле поселка Опытное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны дважды: у Новотошковского и Железного.

По данным разведки Объединенных сил, 8 мая один оккупант был уничтожен, еще пятеро ранены. Также наши подразделения уничтожили грузовик противника.

С начала текущих суток обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что реинтеграция территорий Донбасса в Украину может произойти в случае выполнения минских соглашений украинской и российской сторонами.