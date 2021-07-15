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На Донбассе погиб украинский танкист: стало известно его имя

Автор: РБК-Украина

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский танкист Александр Юрков. Он погиб 14 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Софиевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области.

"С грустью сообщаем о том, что 14 июля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил погиб наводчик танкового взвода танковой роты танкового батальона воинской части А1302, солдат Юрко Александр Александрович, 2002 года рождения, житель с. Криничеватое Софиевского района", - говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее на Донбассе в результате артиллерийского обстрела на Донбассе погиб военнослужащий 57 отдельной мотопехотной бригады Андрей Беляев.

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