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На Донбассе погиб один украинский военный и двое получили ранение

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Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 13 мая вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские воины на все обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово, Талаковки, Широкино и Старогнатовки противник обстреливал позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вблизи Крымского дважды открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Катериновкой боевики нарушали режим прекращения огня, используя 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", - сообщили в штабе ООС.

По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины ранили трех российских оккупантов.

От начала текущих суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Авдеевки противник дважды вел огонь из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Верхнеторецкого оккупанты задействовали минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.

По украинским военнослужащим в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Зайцевото и Хутора Свободного враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Напомним, 12 мая боевики девять раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный получил ранения. В ответ украинские военные использовали штатное вооружение, ранены пять боевиков.

Кроме того, боевики на Донбассе под видом торжественных мероприятий к 9 мая привлекли дополнительное количество транспортных средств с целью доставки боеприпасов запрещенного калибра.