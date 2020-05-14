На Донбассе погиб один украинский военный и двое получили ранение

На Донбассе 13 мая вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские воины на все обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Гнутово, Талаковки, Широкино и Старогнатовки противник обстреливал позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вблизи Крымского дважды открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в общем выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово оккупанты применили 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Рядом с Катериновкой боевики нарушали режим прекращения огня, используя 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", - сообщили в штабе ООС.

По данным разведки, 13 мая военнослужащие Вооруженных Сил Украины ранили трех российских оккупантов.

От начала текущих суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Авдеевки противник дважды вел огонь из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Верхнеторецкого оккупанты задействовали минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.

По украинским военнослужащим в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Зайцевото и Хутора Свободного враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 12 мая боевики девять раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военный получил ранения. В ответ украинские военные использовали штатное вооружение, ранены пять боевиков.

Кроме того, боевики на Донбассе под видом торжественных мероприятий к 9 мая привлекли дополнительное количество транспортных средств с целью доставки боеприпасов запрещенного калибра.