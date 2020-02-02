На Донбассе погиб один украинский военный, двое получили ранения

На Донбассе, 1 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Отмечается, что противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ:

вблизи Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник осуществил 6 выстрелов, также стреляли из крупнокалиберного пулемета;

в районе Марьинки - из автоматических станковых гранатометов;

недалеко от Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза рядом с Песками - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 8 мин, а также открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Невельского - из станкового противотанкового гранатомета осуществили 2 выстрела и стреляли из крупнокалиберного пулемета.

Девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

два раза неподалеку от Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

дважды в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов было выпущено 38 мин;

трижды рядом с Новотошковским - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи населенного пункта Хутор Свободный - из 82-мм минометов боевики выпустили 14 мин, а также стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.

"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения", - отметили в штабе.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела вблизи Новотошковского погиб старший боевой медик. Женщина погибла во время доставки медикаментов на позиции.

Позже в 93-й ОМБр рассказали, что погибшей была сержант Клавдия Сытник, которая поступила на военную службу в 2017 году. Сержант получил смертельное осколочное ранение в грудь.