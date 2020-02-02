На Донбассе погиб один украинский военный, двое получили ранения

Боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минометов и гранатометов
На Донбассе, 1 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.
Отмечается, что противник обстреливал позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ:
Девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
"На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения", - отметили в штабе.
В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела вблизи Новотошковского погиб старший боевой медик. Женщина погибла во время доставки медикаментов на позиции.
Позже в 93-й ОМБр рассказали, что погибшей была сержант Клавдия Сытник, которая поступила на военную службу в 2017 году. Сержант получил смертельное осколочное ранение в грудь.