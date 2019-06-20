Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

С начала текущих суток, 20 июня, боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил

Вчера, 19 июня, боевики на Донбассе 24 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Боевики открывали огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Они обстреляли позиции бойцов ООС возле населенных пунктов Новотроицкое, Лебединское, Марьинка, Пески, Водяное, Павлополь, Богдановка, Гнутово, Новозвановка, Луганское, Зайцевое, Попасное, Крымское, Светлодарск, Новотошковское, Южное. За минувшие сутки один украинский защитник погиб и двое получили ранение.

С начала текущих суток, 20 июня, боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил: возле Павлополя и Луганского. За текущие сутки один украинский военнослужащий получил ранения.

Напомним, в среду, 19 июня 2019, в результате обстрелов боевиков в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранение.

Ранее РБК-Украина писало, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма назвал условие для отмены блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По его словам, отмена блокады возможна только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.