Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений объединенных сил

В течение минувших суток, 24 ноября, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, в субботу боевики 7 раз осуществили обстрелы позиций подразделений объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Новолуганское, Красногоровка и Лебединское . При этом, противник 2 раза использовал вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг обстреливал позиции объединенных сил вблизи Новолуганського и Крымского.

"Вследствие боевых действий, смертельное ранение получил один военнослужащий объединенных сил", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по данным разведки, за прошедшие сутки, двое боевиков были уничтожены, еще три получили ранения.

Напомним, что вчера, 24 ноября, украинские военные взяли под свой контроль населенный пункт Рассадки, что на Светлодарской дуге (Донецкая область).