UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Донбассе от подрыва на мине погиб военный

Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 3 апреля, вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе погиб украинский военный. Он подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север".

Отмечается, что в результате взрыва мины украинский военный получил боевое травмирование несовместимое с жизнью.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - рассказали в группировке.

Напомним, 26 марта вблизи Шумов в результате снайперского обстрела погибли четверо украинских военных. Еще двое военных были госпитализированы с ранениями.

В пятницу, 2 апреля, пророссийские боевики более 20 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе. В результате вражеских обстрелов пострадали двое военных и гражданский.

Как писало РБК-Украина, гражданский на Донбассе получил ранение в результате попадания мины в его дом. Инцидент произошел в Красногоровке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбасспогиблиминавоенные
Читайте также
Боевики на Донбассе снова обстреляли беспилотник ОБСЕ
В Черниговской области в учебном центре "Десна" застрелился контрактник
Прогноз погоды