На Донбассе оккупанты семь раз вели огонь из гранатомета и крупнокалиберного пулемета

Вблизи Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Возле Павлополя, на этом же направлении, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где воину оказывается необходимая медицинская помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Золотое-4. А вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, беспилотник вовремя был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

На обстрелы со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ. С начала суток, 13 февраля, на Донбассе пока без обстрелов.