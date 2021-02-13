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На Донбассе оккупанты семь раз вели огонь из гранатомета и крупнокалиберного пулемета

Новина українською → Донбасс, Суббота 13 февраля 2021 07:48
На Донбассе оккупанты семь раз вели огонь из гранатомета и крупнокалиберного пулемета Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

В пятницу, 12 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Вблизи Водяного, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Возле Павлополя, на этом же направлении, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где воину оказывается необходимая медицинская помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Золотое-4. А вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, беспилотник вовремя был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

На обстрелы со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ. С начала суток, 13 февраля, на Донбассе пока без обстрелов.

Напомним, 10 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.

Кроме того, 11 февраля вследствие вражеского обстрела погибли два украинских военных.

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