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На Донбассе под обстрелом погиб украинский военный, еще один получил ранение

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции. В результате один военный погиб, еще один получил осколочное ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Военный погиб под обстрелом в зоне ответственности ОТГ "Восток". В районе какого населенного пункта боевики открывали огонь, не уточняется.

В результате обстрела оккупантов осколочное ранение получил еще один украинский военный. После оказания первой медицинской помощи он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В ответ на обстрелы со стороны боевиков украинские военные открывали огонь, не применяя запрещенные минскими соглашениями вооружения.

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