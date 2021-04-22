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На Донбассе под обстрелом погиб еще один украинский военный

Новина українською → Донбасс, Четверг 22 апреля 2021 12:24
На Донбассе под обстрелом погиб еще один украинский военный Фото: Украина снова несет потери на Донбассе (Andrew Burton/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 22 апреля, в ходе обострения на Донбассе погиб еще один украинский военный. Он получил несовместимое с жизнью ранение.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Оперативно-тактической группировки "Север".

Сообщается, что боец получил смертельное осколочное ранение в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации.

"Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Север" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что дополнительные меры по контролю режима прекращения огня на Донбассе должны согласовать до 28 апреля. Их вынесут на утверждение Трехсторонней контактной группы.

Тем временем, мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила, что боевики разместили реактивные системы залпового огня "Град" с нарушением линии отвода.

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