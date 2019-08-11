На Донбассе под обстрелами погиб Нацгвардієць и ранен военный ВСУ

На Донбассе в течение прошлых суток, 10 августа, в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один боец Национальной гвардии и получил ранения еще один военный из состава операции Объединенных сил. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Пищевик, Гнутово, Лебединское, Авдеевка, Опытное, Светлодарск, Луганское, Екатериновка, Новолуганское.

"Вчера, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - отметили в ООС.

Что касается ситуации на Донбассе от начала текущих суток, 11 августа, обстрелов украинских позиций по состоянию на 7:00 не зафиксировано.

Напомним, недавно посольство США призвало Российскую Федерацию вывести своих военных из Украины, чтобы положить конец конфликту на Донбассе.