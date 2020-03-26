На Донбассе началось массовое тестирование военных на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сначала тесты сделали военным с симптомами ОРВИ

В рамках борьбы с коронавирусом на Донбассе началось превентивное массовое тестирование военных на коронавирус. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что один из благотворительных фондов передал 1000 наборов для ПЦР-тестирования на коронавирус в военный госпиталь в Донецкой области. По словам представительницы фонда Натальи Калмыковой, сначала тестировать будут военных с симптомами ОРВИ и тех, у кого были контакты с подтвержденными случаями. Также под первую волну попадут пресс-офицеры, офицеры военной службы правопорядка, командиры частей и подразделений.

Результаты после лабораторного исследования будет получать непосредственно медицинская служба ООС.

Также сообщается, что массовым тестированием военных намерены покрыть всю линию фронта. Само тестирование началось с Мариуполя, где ранее выявили случай коронавируса.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун заявил, что почти 150 украинских военнослужащих находятся на карантине из-за подозрения на коронавирус.