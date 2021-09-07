На Донбассе с начала суток два нарушения "тишины". Военные стреляли в ответ

Во вторник, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Военные стреляли в ответ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.
"С начала суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - отметили в ООС.
В районе населенного пункта Зализное пророссийские боевики применяли станковый противотанковый гранатомет. Возле поселка Зайцево позиции украинских военных обстреляли из стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - уточнили в пресс-центре.
На обстрелы со стороны противника военные открывали ответный огонь.
"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным разведки Минобороны Украины, боевики закладывают мины возле линии соприкосновения на Донбассе.