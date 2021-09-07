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На Донбассе с начала суток два нарушения "тишины". Военные стреляли в ответ

Автор: Артем Горовенко

Во вторник, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Военные стреляли в ответ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала суток зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - отметили в ООС.

В районе населенного пункта Зализное пророссийские боевики применяли станковый противотанковый гранатомет. Возле поселка Зайцево позиции украинских военных обстреляли из стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - уточнили в пресс-центре.

На обстрелы со стороны противника военные открывали ответный огонь.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным разведки Минобороны Украины, боевики закладывают мины возле линии соприкосновения на Донбассе.

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