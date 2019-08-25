На Донбассе с начала суток боевики 7 раз нарушили перемирие, погиб боец ВСУ

На Донбассе с начала суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, четверо военнослужащих получили ранения, один из которых умер. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, во время вражеских обстрелов четыре украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие доставлены на лечение в военные госпиталя.

Сообщатся, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили пять обстрелов позиций ООС. Так, возле Николаевки по направлению Докучаевска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие; трижды в районе Водяного из направлений Ужовка и Пикуза применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела позиций ООС. Вблизи Шумы обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия; в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, что на протяжении минувших суток, 24 августа, российские наемники пять раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, вопреки договоренностям о бессрочном перемирии. Боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вчера потерь среди украинских военных не было зафиксировано.