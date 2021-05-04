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На Донбассе мирный житель подорвался на кладбище и погиб

Автор: РБК-Украина

В Донецкой области мирный житель во время уборки на кладбище подорвался на взрывном устройстве. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом говорится в сообщении полиции Донецкой области.

Сообщается, что мужчина с женой убирали могилы на кладбище в Верхнеторецком вблизи линии соприкосновения.

"Во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, опасный район оцеплен полицейскими", - говорится в сообщении.

На место также направлены взрывотехники для обследования территории. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных потерь не было.

Отметим, как заявлял вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, плотность мин на Донбассе выше, чем в любой точке мира. С разминированием этих территорий своим бюджетом Украина не справится.

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