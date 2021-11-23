На Донбассе двое военных получили ранения: оккупанты применяли минометы и гранатометы

Оккупанты на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинских военных за минувшие сутки, 22 ноября. В результате этих обстрелов два бойца получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
За прошедшие сутки боевики три раза применили оружие, запрещенное минскими договоренностями.
Они обстреляли позиции наших военных в направлении Попасной из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в сторону Причепиловки российские наемники дважды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Лебединского оккупанты два раза открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра.
Возле Каменки российские наемники обстреляли наши позиции из минометов 82-го калибра. А в районе Павлополя противник применял крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В результате этих обстрелов сразу двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Состояние здоровья одного из них тяжелое.
"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - удовлетворительное, другого - тяжелое", - сообщили в ООС.
Также отмечается, что наши бойцы открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Напомним, что оккупанты обстреляли село в Луганской области из минометов. В результате повреждены дома, линия электропередач, транспортное средство.