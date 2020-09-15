На Донбассе двое военных получили ранения из-за взрыва гранаты

Во вторник, 15 сентября, двое украинских военных получили ранения из-за взрыва гранаты в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области. Их доставили в больницы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, предположительно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский. Обоих раненых доставили в больницы города Торецк, их состояние - стабильное, удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

Идет расследование этого события и его обстоятельств. В штабе заявляют, что сейчас нет информации, что это произошло неслучайно.

Также РБК-Украина писало, что сегодня возле населенного пункта Водяное на Донбассе один украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Напомним, 6 сентября на Донбассе на взрывном устройстве подорвался автомобиль с украинскими военными. В результате двое военных получили ранения. Позже оба умерли в больнице.