На Донбассе боевики трижды обстреляли позиции ООС: применяли гранатометы и пулеметы

Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 15 августа. Они обстреливали позиции наших воинов из гранатометов и пулеметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.