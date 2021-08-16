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На Донбассе боевики трижды обстреляли позиции ООС: применяли гранатометы и пулеметы

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Украина, Понедельник 16 августа 2021 08:09
На Донбассе боевики трижды обстреляли позиции ООС: применяли гранатометы и пулеметы Фото: боевики трижды обстреляли позиции ООС на Донбассе (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки, 15 августа. Они обстреливали позиции наших воинов из гранатометов и пулеметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В районе Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Также в районе Катериновки боевики применяли автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На обстрелы противника наши военные открывали огонь", - уточнили в Минобороны.

О боевых потерях в рядах наших воинов не сообщается.

Напомним, что боевики на Донбассе применяют артиллерию и другое оружия, обстреливая наших военных. В результате двое бойцов получили ранение.

Ранее сообщалось, что боевики размещают военную технику с нарушением линии отвода. ОБСЕ заметила танки, гаубицы и БМП оккупантов.

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