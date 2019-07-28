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На Донбассе боевики стреляли вблизи Крымского, ранен военный

Новости » Происшествия    28.07.2019 - 07:24
На Донбассе боевики стреляли вблизи Крымского, ранен военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Обстрел велся с автоматического гранатомета

На Донбассе 27 июля боевики один раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил украинский военный. Об этом сообщает Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник совершил обстрел из автоматического гранатомета в районе Крымского.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Вооруженные силы Украины в течение минувших суток соблюдали устойчивый режим прекращения огня. С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Енакиево (Донецкая область) мужчина получил ранения в результате подрыва трактора вероятно, противотанковой мины.

РБК-Украина писало, что 26 июля, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались устойчивого режима прекращения огня и потерь с украинской стороны не было.

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