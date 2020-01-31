На Донбассе боевики собирают данные для принудительного призыва

Российско-оккупационные силы на Донбассе собирают персональные данные населения для проведения принудительного призыва на военную службу в рядах незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным Главного управления разведки, оккупанты занимаются агитационной кампанией с привлечением местных СМИ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей для пополнения рядов боевиков.

Кроме того, оккупационные силы через так называемые "военные комиссариаты" собирают персональные данные на местных предприятиях и "государственных учреждениях" о лицах, которые подлежат принудительному призыву на службу.

"Сейчас некомплект личного состава российских оккупационных войск частично покрывается наемниками из РФ, что связано с отсутствием достаточного количества добровольцев из местного населения. Также командиры подразделений скрыто от командования удерживают на службе лиц с криминальным прошлым", - добавили в разведке.

Напомним, ранее разведка сообщала, что боевики на Донбассе с целью деморализации украинских военных и нанесения потерь привлекают к боевым действиям российских снайперов. В частности, активность российских снайперов зафиксирована на Авдеевском, Торецком и Мариупольском направлениях.