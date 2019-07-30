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На Донбассе боевики применили гранатометы

Новости » Общество    30.07.2019 - 20:04
На Донбассе боевики применили гранатометы
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь с украинской стороны не было зафиксировано

На Донбассе, сегодня, 30 июля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", противник совершил обстрел позиций Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, вблизи Луганского по направлению Нижнего Лозового боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих из гранатометов различных систем.

"С начала текущих суток Вооруженные Силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушают запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении. 

Потерь с украинской стороны не было зафиксировано.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе за прошедшие сутки, 29 июля, украинский военный получил ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсантами.  В то же время вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня.

Кроме того,  боевики ночью 28 июля из крупнокалиберного вооружения обстреляли КПВВ "Марьинка" в зоне проведения операции Объедиденных сил. 

На Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел позиций ВСУ
Темы: Новости ООС
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