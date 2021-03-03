На Донбассе боевики применили беспилотник и стреляли из гранатометов, потерь нет
На Донбассе за прошедшие сутки зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков. Также с начала текущих суток противник открывал прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов по украинским позициям.
Так, вчера вблизи поселка Желтое, что недалеко от Счастья, зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. Он был вовремя подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим "тишины".
"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов", - сообщили в штабе.
Потерь среди украинских военных нет.
Ранее РБК-Украина писало, что в конце февраля на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб 19-летний военный.
Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский хочет достичь мира на Донбассе дипломатическим путем.