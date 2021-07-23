На Донбассе боевики открыли огонь по украинским позициям из минометов и гранатометов

В штабе ООС отмечают, что российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ и обстреливают наших военных.

В районе Водяного возле Донецка оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Также недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, сегодня с утра было зафиксировано еще одно нарушение режима прекращения огня.

"Вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра", - говорится в сообщении.

В результате вчерашних и сегодняшних обстрелов потерь среди бойцов ВСУ нет. На обстрелы боевиков украинские войска открывали ответный огонь.