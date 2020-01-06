На Донбассе боевики обстреляли силы ООС из гранатометов и пулеметов

Боевики на Донбассе обстреляли украинских военных в понедельник, 6 января, из гранатометов АГС и пулеметов крупного калибра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Указано, что силы ООС не открывали огонь в ответ.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 дня зафиксирована одна вражеская провокация, которую противник совершил уже сегодня на подступах к с. Крымское. Так, около 11:35 по направлению н.п. Сентяновка оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов крупного калибра. Наши защитники огонь в ответ не открывали", - отмечается в сообщении Минобороны.

Сказано также, что боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала текущих суток нет.

Напомним, 5 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Так, за минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, один получил ранения.

Как писало РБК-Украина ранее, 4 января в зоне проведения ООС на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на взрывчатке и были доставлены в медицинское учреждение.

Кроме того, во время празднования Нового года боевики на Донбассе сожгли жилой дом в населенном пункте Викторовка.