На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов и минометов

С начала текущих суток, 3 апреля, боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщили на брифинге в Министерстве обороны.

Сообщается, что боевики вели обстрелы из минометов, гранатометов и крупнокалиберного пулемета позиций операции Объединенных сил вблизи Новотошковского, Орехового, Красногоровки и Павлополя.

"На Луганском направлении противник выпустил 26 мин 120-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку Новотошковское. 6 мин 120-го калибра и 5 мин калибра 82 мм разорвались на позициях наших войск у Орехового. Здесь же раздавался вражеский станковый противотанковый гранатомет. На Донецком направлении российско-оккупационные войска 20 минут со станковой противотанкового гранатомета и пулемета большого калибра обстреливали украинских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в районе Красногоровки. А в период с 7.45 до 9.15 со стороны Сосновского выпустили 43 мины 82-го калибра по защитникам Павлополя.

Потерь среди украинских военных с начала суток нет.

Напомним, за прошлые сутки боевики осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, шесть из которых - с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что боевики используют глобальную угрозу распространения коронавируса для эскалации ситуации на Донбассе.