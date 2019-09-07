На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов

На Донбассе в течение текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия, передает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций объединенных сил вблизи Лебединского, Старогнатовки, Талаковки, Новотроицка. Враг применил автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций объединенных сил в районе Новгородского, Пивденного, Майорска, Новотошковского. Тут враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями калибров минометов. Кроме того, применялись гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.