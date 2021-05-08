На Донбассе боевики обстреляли бойцов ООС из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов

С начала этих суток на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня . Бойцов Операции объединенных сил обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ... Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В районе Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

У Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от поселка Новгородское боевики совершили обстрел в сторону позиций украинских защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

"Российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 7 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.

Как писало РБК-Украина, в субботу в военном госпитале Харькова умер военный из Полтавской области Виктор Городниченко. Он получил ранение 28 апреля на Донбассе.

Так, 7 мая стало известно, что во львовской больнице скончался военнослужащий Юрий Опрышко: 9 апреля он получил пулевое ранение в голову вблизи Старогнатовки на Донбассе.