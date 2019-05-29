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На Донбассе боевики напали на группу саперов, один пропал без вести


Поиски военнослужащего продолжается

На Донбассе группу саперов во время выполнения боевого задания атаковали боевики, один из военнослужащих пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что украинское инженерное подразделение было атаковано диверсионно-разведывательной группой противника в составе девяти боевиков. В ходе боя украинские военнослужащие интенсивным и сосредоточенным огнем отбили атаку противника. По предварительным данным, во время огневого столкновения двух оккупантов было уничтожено, еще один - ранен.

Для прикрытия отступления своей группы противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм

"К сожалению, во время обстрела пропал без вести один из военнослужащих саперной группы. Поисковые мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что от начала суток, 28 мая, по состоянию на 18:00, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, был ранен один военный.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил в понедельник, 27 мая, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, что вынудило украинских военных отвечать на обстрелы.

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