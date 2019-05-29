На Донбассе боевики напали на группу саперов, один пропал без вести

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Поиски военнослужащего продолжается

На Донбассе группу саперов во время выполнения боевого задания атаковали боевики, один из военнослужащих пропали без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что украинское инженерное подразделение было атаковано диверсионно-разведывательной группой противника в составе девяти боевиков. В ходе боя украинские военнослужащие интенсивным и сосредоточенным огнем отбили атаку противника. По предварительным данным, во время огневого столкновения двух оккупантов было уничтожено, еще один - ранен.

Для прикрытия отступления своей группы противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм

"К сожалению, во время обстрела пропал без вести один из военнослужащих саперной группы. Поисковые мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что от начала суток, 28 мая, по состоянию на 18:00, незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, был ранен один военный.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил в понедельник, 27 мая, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, что вынудило украинских военных отвечать на обстрелы.