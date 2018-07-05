На Донбассе боевики из гранатометов и пулеметов обстреливали позиции ВСУ

Боевики сегодня шесть раз нарушили "хлебное перемирие"

На Донбассе 5 июля боевики продолжали нарушать установленное "хлебное перемирие", обстреляв шесть раз позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что сегодня российские оккупационные войска шесть раз открывали провокационный огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение и военная техника, запрещенные минскими договоренностями, не применялись.

Так, на Луганском направлении боевики обстреливали позиции ООС вблизи населенного пункта Крымское из стрелкового оружия и гранатометов.На Светлодарском направлении противник вел огонь из подствольных гранатометов.

Также на Горловском направлении позиции ВСУ у Пивденного были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник обстреливал наши позиции в районе Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении российские наемники вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям вблизи Водяного.

Отмечается, что потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе 4 июля 2018 года ранены четыре украинских военнослужащих.